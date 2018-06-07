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الحكومة التونسية: السبسى علم بإقالة وزير الداخلية بسبب تقصير أمنى

الخميس، 07 يونيو 2018 10:12 ص
الحكومة التونسية: السبسى علم بإقالة وزير الداخلية بسبب تقصير أمنى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
كتبت آمال رسلان
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أكد الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية إياد الدهمانى أن رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى على علم بإقالة وزير الداخلية لطفى براهم بسبب تقصير أمنى.

وأوضح الدهمانى، فى تصريح لإذاعة "شمس اف ام" صباح اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى الرئيس قايد السبسى يوم الاثنين على إثر حادثة غرق مركب مهاجرين بقرقنة، وطلب منه فتح تحقيق قام على إثره الشاهد بزيارة ميدانية إلى قرقنة ثم التقى أمس رئيس الدولة وأعلمه بوجود تقصير وأنه قرر إعفاء وزير الداخلية.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد قرر أمس إعفاء وزير الداخلية من منصبة بعد أيام من غرق مركب هجرة غير شرعية راح ضحيته 71 تونسيا.


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تونس

وزير الداخلية التونسى

مركب قرقنة

الباجى قايد السبسى




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