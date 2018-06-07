الجيش الفرنسى يعين رئيس أركان سلاح الجو قائدا أعلى لشئون عمليات التحول للناتو

باريس (أ ش أ)

أعلن الجيش الفرنسى اليوم الخميس، تعيين رئيس أركان سلاح الجو الفرنسى الجنرال أندريه لاناتا فى منصب القائد الأعلى لشؤون عمليات التحول التابعة لحلف شمال الأطلسى والتى يوجد مقرها فى "نورفولك" بالولايات المتحدة .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الجيوش الفرنسية - فى مؤتمر صحفى اليوم- أن الجنرال لاناتا (58 عاما) سيخلف فى هذا الموقع جنرالا فرنسيا أخر هو دونى ميرسييه.

يشار إلى أن منصب القائد الأعلى لشؤون عمليات التحول للناتو تم استحداثه فى العام 2002 فى اطار الاصلاحات الهيكلية الواسعة بقيادة الحلف لتولى تحضير القدرات العسكرية للناتو لإشراكها فى مهمات مستقبلية.كما يتولى القائد الاعلى الإشراف على التدريبات العسكرية لاختبار قدرة القوات على التدخل سويا فى عمليات مختلفة .

و كان الجنرال لاناتا قد خلف فى يونيو 2015 الجنرال ميرسييه على رأس سلاح الجو الفرنسى حين تولى الاخير موقع القائد الأعلى لشؤون عمليات التحول للناتو.

و عمل الجنرال لاناتا كطيار فى سلاح الجو الفرنسى و تولى قيادة قاعدة جيبوتى الجوية قبل أن يشغل عدة مناصب فى قيادة اركان الجيوش ليصبح بعد ذلك رئيسا لها.

و جدير بالذكر انه منذ 2009 يتولى جنرال فرنسى منصب القائد الأعلى لشؤون عمليات التحول للناتو و هو العام

الذى شهد عودة فرنسا إلى مظلة القيادة المدمجة لحلف الناتو و التى كان الرئيس الفرنسى الاسبق شارل دوجول قد تركها فى عام 1966.