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التعليم: ملف الطلاب المحولين للجان الغش بسوهاج فى جهات رقابية - صور

الخميس، 07 يونيو 2018 01:14 م
التعليم: ملف الطلاب المحولين للجان الغش بسوهاج فى جهات رقابية - صور الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين ومحمود راغب - تصوير حسام عاطف
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ملف الطلاب الذين حولوا إلى لجان بعينها من أجل الاستفادة من الغش تمت إحالته إلى الجهات الرقابية والشئون القانوينة بالوزارة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه حال اكتشاف أى حالات غش سيتم سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها.

وأكد أنه سيتم تصحيح العينة العشوائية لمادتين اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية يوم السبت المقبل.

من جانبها قالت نعيمة على مستشار مادة اللغات إن الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات وراعت كافة المستويات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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