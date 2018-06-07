التعليم:صفحات الغش تبتز الطلاب بادعائها حيازة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ما يتردد بشأن إمكانية وجود امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة مع أحد قبل بدء لجنة الامتحانات غير صحيح، قائلا :"ده كلام فارغ"، مشددا على أن صفحات الغش الإلكترونى تواصل ابتزازها للطلاب وأولياء أمورهم وعليهم الانتباه جيدا،قائلا:"مجرد احتمالية حدوث تسريب لآى امتحانات قبل بدء اللجنة غير واردة على الإطلاق."

وطالب رئيس الامتحانات من الطلاب عدم الانسياق وراء ما تفعله صفحات الغش، قائلا:" اللى بيغش مش بيجيب مجموع."

وكان بعض أولياء الأمور أكدوا عل أحد الجروبات على الواتس وجود لينكات لصفحات غش تتعهد للطلاب وتوهمهم بأن الأسئلة لديهم وسيتم الإجابة عنها.