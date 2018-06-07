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التعليم:صفحات الغش تبتز الطلاب بادعائها حيازة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الخميس، 07 يونيو 2018 07:33 ص
التعليم:صفحات الغش تبتز الطلاب بادعائها حيازة امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ما يتردد بشأن إمكانية وجود امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة مع أحد قبل بدء لجنة الامتحانات غير صحيح، قائلا :"ده كلام فارغ"، مشددا على أن صفحات الغش الإلكترونى تواصل ابتزازها للطلاب وأولياء أمورهم وعليهم الانتباه جيدا،قائلا:"مجرد احتمالية حدوث تسريب لآى امتحانات قبل بدء اللجنة غير واردة على الإطلاق." 

وطالب رئيس الامتحانات من الطلاب عدم الانسياق وراء ما تفعله صفحات الغش، قائلا:" اللى بيغش مش بيجيب مجموع." 
 
وكان بعض أولياء الأمور أكدوا عل أحد الجروبات على الواتس وجود لينكات لصفحات غش تتعهد للطلاب وتوهمهم بأن الأسئلة لديهم وسيتم الإجابة عنها.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 

 


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