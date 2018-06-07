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التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من بعض الجامعات الإيطالية

الخميس، 07 يونيو 2018 10:55 ص
التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من بعض الجامعات الإيطالية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة تسيير الأعمال تقريراً مقدماً من الدكتور كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من بعض الجامعات الإيطالية للعام الدراسى 2018/2019.

وأشار التقرير إلى أن جامعة الدراسات بجنوة (Pagina) فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه فى التخصصات العلمية المختلفة، وآخر موعد للتقدم هو 12 يونيو الجارى، وللتعرف على كل شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن زيارة الموقع الإلكترونى للجامعة:-

 https://unige.it

https://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/XXXIV/EN

وأشار التقرير إلى أن جامعة تورفيرجاتا بروما فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه، وآخر موعد للتقدم 11 يونيو الجارى، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن زيارة الموقع الإلكترونى الآتى:

http://dottorati.uniroma2.it/index.php/it/29-help-call-2018/114-useful-information-about-courses

ويتم التقديم من خلال الرابط التالى:ـ

 https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.jsp?language=EN

وأضاف التقرير أن جامعة الدراسات ببافيا قامت بفتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه، علماً بأن آخر موعد للتقدم 13 يونيو  الجارى على الرابط التالى :

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do?cod_lingua=eng

وأشار التقرير  إلى أن جامعة كاميرينو بإقليم ماركى فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه فى التخصصات المعلن عنها على الرابط التالى:ـ

http://isas.unicam.it/sites/isas.unicam.it/files/Research%20topics%202018agg8.pdf

وللاطلاع على كافة شروط التقدم يمكن الدخول على الرابط الآتى:

 http://isas.unicam.it/sites/isas.unicam.it/files/Call%202018.pdf

وآخر موعد للتقدم يوم 25 يونيو  الجارى من خلال الرابط التالى:ـ

https://vele.unicam.it/CallforApplication

وتناول التقرير أن جامعة الدراسات فى ترنتو فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه، وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة، ومواعيد التقدم لكل تخصص على حدة، يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:  

      http://www.unitn.it/en/ateneo/1895/phd-schools-and-programmes

وأضاف التقرير أن جامعة الدراسات بكاتانيا بصقلية قامت بفتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه، وأن آخر موعد للتقدم هو 30 يونيو الجارى

وللتعرف على شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الآتى:

https://www.unict.it/sites/default/files/ds_artli_documenti/rev_bozza_inglese_bando_borse_internazionzlizzazione.pdf

علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


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التعليم العالى

منح دراسية

الجامعات الايطالية




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