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التعليم العالى: لن يتم فرض أى رسوم لدخول الجامعات سواء المنتظمين أو المنتسبين

الخميس، 07 يونيو 2018 03:59 م
التعليم العالى: لن يتم فرض أى رسوم لدخول الجامعات سواء المنتظمين أو المنتسبين وزاره التعليم العالى
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباءً تفيد بفرض رسوم مالية على دخول الطلبة للجامعات الحكومية قيمتها جنيه واحد تطبق بدءاً من العام الدراسى الجديد، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أى رسوم لدخول الجامعات سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أوالمنتسبين بالجامعات الحكومية، موضحةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
 
 
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية داخل الجامعات وأن ذلك يأتى اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا فى التنمية البشرية التى تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستورى لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

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التعليم العالي

مجلس الوزراء

رسوم الجامعات

التنمية البشرية




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