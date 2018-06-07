الأوقاف: فتح 4 مراكز للثقافة الإسلامية بشمال سيناء العام الدراسى 2018

كتب لؤى على

قررت وزارة الأوقاف فتح أربعة مراكز للثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء فى العام الدراسى المقبل 2018/2019م، وذلك لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وإتاحة الفرصة أمام الراغبين فى تحصيل الثقافة الدينية الصحيحة من منابعها الوسطية على أيدى العلماء المتخصصين، والإسهام فى إقامة الدورات التدريبية للأئمة والخطباء وخطباء المكافأة والمحفظين ومقيمى الشعائر، وكذلك إقامة دورات تثقيفية متنوعة لجميع أهالى المحافظة، بواقع مركز ثقافى فى كل من العريش وبئر العبد والحسنة والقسيمة.

وأعلنت الوزارة، عن فتح باب التقدم لمنصب عميد المركز ووكيل المركز فى كل من المراكز الأربعة، سواء من أساتذة الجامعات فى تخصص العلوم الشرعية أو العربية أم من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه.