الأمن العام يواصل حملاته على البؤر الإجرامية بالمحافظات

دينا الحسينى

تواصل حملات قطاع الأمن العام علي المحافظات استهداف و ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تم ضبط 154متهما وبحوزتهم 168قطعة سلاح نارى.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 6 يونيو الجارى من ضبط عدد 168 قطعة سلاح بحوزة 154متهما .

وتم ضبط ( 20 ) بندقية آلية و( 42 ) بندقية خرطوش و ( 10) طبنجات و ( 96 ) فرد محلى الصنع و ( 364 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرةو ( 10 ) خزينة لأسلحة نارية متنوعة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .