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الأمم المتحدة تطالب بسحب الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا

الخميس، 07 يونيو 2018 10:43 ص
الأمم المتحدة تطالب بسحب الأسلحة الثقيلة من شرق أوكرانيا الأمم المتحدة
الأمم المتحدة (أ ف ب)
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دان مجلس الأمن الدولى الذى تتولى روسيا رئاسته خلال يونيو، الأربعاء "الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار" فى شرق أوكرانيا، وطالب "بالسحب الفورى للأسلحة الثقيلة" من هذه المنطقة بموجب اتفاقات مينسك.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع الإعلان الذى أعدته فرنسا بمساعدة ألمانيا، ويؤكد المجلس أنه "يشعر بقلق بالغ من التدهور الأخير فى الوضع الأمنى".

ويعود آخر إعلان صدر عن الأمم المتحدة بشأن النزاع فى أوكرانيا إلى يناير 2017. وقال السفير الروسى فى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا بارتياح أنه "مضى وقت طويل قبل أن يتبنى المجلس أى نص حول أوكرانيا".

وأضاف أن "النص بناء جدا ويؤكد صلاحية اتفاقات مينسك الوثيقة الوحيدة التى تسمح بالتوصل إلى حل سياسى"، وتابع "هذا مهم جدا فى هذا الوقت بينما تقوم بعض الأطراق بتخريب اتفاقات مينسك"، متهما بذلك كييف ضمنا.

وأشار المجلس إلى "وضع إنسانى مأساوى"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهود التى تبذل لتخفيف معاناة السكان المدنيين المتضررين بالنزاع".

وقال السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إنها المرة الأولى التى يتم التوافق فيها حول الأزمة الإنسانية فى هذا الملف، وأضاف أن "النص يوجه إشارة واضحة لتطبيق اتفاقات مينسك ويؤكد وحدة الدول الأعضاء فى مجلس الأمن" الدولى.

 


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