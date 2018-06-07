video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 09:35 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 07 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الاحمر تكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 25 37 
وسط الدلتا 24 37
الإسكندرية 22 31
بلطيم 21 31
مطروح 20 29
السلوم 20 34
سيوة 23 37
بورسعيد 23 30
دمياط 22 30
العريش 18 32
رفح 18 31
الاإسماعيلية 22 37
السويس 23 37
رأس سدر 24 37
نخل 18 35
نويبع 27 37
طابا 20 36 
كاترين 16 32
الطور 25 37
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 27 38
مرسى علم 26 37
الفيوم 24 38
بنى سويف 24 38
المنيا 22 38
أسيوط 23 38 
سوهاج 23 38
قنا 25 40
الأقصر 26 41
أسوان 27 41
أبوسمبل 26 40
الوادى الجديد 23 40
شلاتين 26 37
ابو رماد 27 36
راس حدربة 28 35
حلايب 28 35
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 32 45
المدينة 33 46
الرياض 31 46
المنامة 35 40
أبوظبى 32 42
الدوحة 34 44
الكويت 34 49
دمشق 20 38
بيروت 24 30
عمان 18 34
القدس 19 30 
غزة 23 30
بغداد 28 44
مسقط 35 39
صنعاء 16 28
الخرطوم 29 42
طرابلس 21 33
تونس 17 27
الجزائر 15 21
الرباط 14 23
نواكشوط 26 36
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 14 29 
اسطنبول 20 29 
اسلام اباد 30 43
نيودلهى 32 41
جاكرتا 24 33
بكين 22 33
كوالامبور 24 32
طوكيو 20 27
أثينا 19 32
روما 18 29
باريس 16 24
مدريد 15 24
برلين 16 26
لندن 14 22
مونتريال 11 21
موسكو 08 15
نيويورك 16 23
واشنطن 17 26

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

صور.. "اليوم السابع" يتابع حالة الطقس من داخل هيئة الأرصاد الجوية.. كتيبة من الخبراء والمتخصصين تعمل 24 ساعة لإعداد النشرات الجوية.. مدير مركز التحاليل: نمتلك 160 محطة بالجمهورية وتنبؤاتنا بدقة 98 %

الأرصاد الجوية تنذر "البحر الأحمر" بسوء الطقس بداية من الغد وحتى 72 ساعة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة