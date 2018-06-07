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الخميس، 07 يونيو 2018 02:27 م
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اعتقال عدد من المسؤولين فى بيلاروسيا لتلقيهم رشاوى كبيرة

الخميس، 07 يونيو 2018 02:04 م
اعتقال عدد من المسؤولين فى بيلاروسيا لتلقيهم رشاوى كبيرة شرطة بيلاروسيا
موسكو (أ ش أ)
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أعلن مدير جهاز الاستخبارات البيلاروسية، فاليرى فاكولتشيك، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال عدد من المسؤولين فى بيلاروسيا لتلقيهم رشاوى كبيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن فاكولتشيك قوله - فى تصريح للصحفيين - " تم احتجاز عدد من المسؤولين لتلقيهم رشاوى كبيرة، والشىء الوحيد الذى أود أن أطلعكم عليه هو أن الحديث يدور ليس عن مسؤول واحد ، وليس عن حادثة واحدة ، وليس عن قضية جنائية واحدة" ، مشيرا إلى أن المعتقلين هم مسؤولون رفيعو المستوى.

وتابع "من حيث المبدأ، ما لدينا اليوم هو الكثير من الحقائق التى تشكل عشرات الآلاف من الدولارات، فى حين أن ما تم إثباته بالفعل هو حوالى 140 ألف دولار (رشاوى) لمدة عام تقريبًا، وسوف يرتفع الرقم بالتأكيد".

وأعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فى وقت سابق، عن الكشف عن فضائح فساد صارخة بين مسؤولين حكوميين، مشيرا إلى أن المعتقلين موجودين بالفعل فى مركز الاحتجاز ، كما ذكر أيضاً أنه لن يكون هناك أى تسامح مع جرائم الفساد فى البلاد، وخاصة مع أولئك الذين "يمتلكون مناصب عالية"، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تكون "فقيراً حراً، من أن تكون ثرياً فى السجن".

 


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