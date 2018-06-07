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أولياء أمور طلاب الثانوية يطالبون بعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع على مستوى الإدارة

الخميس، 07 يونيو 2018 09:27 ص
أولياء أمور طلاب الثانوية يطالبون بعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع على مستوى الإدارة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ محمود طه حسين
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طالب عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من أمام لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، بضرورة تغيير القانون لعقد امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الطالب فى الثانوية العامة على مستوى الإدارة.

 

وأكد أولياء الأمور، أن أداء الطلاب للمواد غير المضافة للمجموع  على مستوى الإدارة يوفر ملايين الجنيهات التى تصرف على البوكليت وتقدير الدرجات،  موضحين أن جودة الطباعة والكتابة فى البوكليت من المؤكد أنه يكلف مبالغ كبيرة وطائلة ويجب البحث عن حلول لتوفير كل هذه المبالغ، كما أنها سوف تفسح المجال للطلاب للتركيز على أداء الامتحان فى المواد الرئيسية.

 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكلت لجنة خلال الفترة الماضية لدراسة المقترح الذى تقدم به أولياء الأمور، وأكدت عدم إمكانية تطبيقه لكون الثانوية العامة امتحانات قومية تعقد على مستوى الوزارة.

 

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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