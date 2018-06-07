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أمريكا تعلن عن خطة لإطلاق سراح مواطن مشتبه بانتمائه لداعش فى سوريا رغما عنه

الخميس، 07 يونيو 2018 01:52 م
أمريكا تعلن عن خطة لإطلاق سراح مواطن مشتبه بانتمائه لداعش فى سوريا رغما عنه عناصر من داعش ـ أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
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ذكرت جريدة واشنطن بوست الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن خطة لإطلاق سراح مشتبه به أمريكى لدى تنظيم داعش فى سوريا رغما عنه.

وأوضحت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، اليوم الخميس، أن المسؤولين الأمريكيين يعتزمون إعادة وإطلاق سراح مواطن أمريكى متهم بدعم تنظيم داعش مرة أخرى من سوريا رغما عنه، بعد احتجازه لمدة تسعة أشهر فى الحجز العسكرى الأمريكى دون توجيه أية تهمة إليه.

ولفتت الجريدة إلى أنه تم الكشف عن الخطة ليلة الأربعاء فى مذكرة محكمة فدرالية مختصرة فى واشنطن، فى قضية اختبرت ما إذا كان مواطنى الولايات المتحدة الذين تم أسرهم فى ساحة المعركة كما يشتبه فى أنهم "مقاتلون أعداء" لهم الحق فى الاعتراض على اعتقالهم.

وقالت الحكومة إن الإصدار المزمع سيتم فى غضون 72 ساعة وسيجرى بشأن اعتراضات الرجل الذى لم يتم الكشف عنه على الملأ،، ونقلت الجريدة عن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، الذى يمثل الرجل، قوله إنه سيطلب من المحكمة منع الإفراج، الذى أدانته بأنه "مشين" و"أمر إعدام" بحكم الواقع.

وأوضحت الجريدة أن الجيش الأمريكى فى العراق احتجز الرجل المجهول كمقاتل مشتبه به فى تنظيم داعش الإرهابى منذ تسليمه للقوات الأمريكية فى سبتمبر الماضى بعد إلقاء القبض عليه عند نقطة تفتيش للقوات الديمقراطية السورية المتمردة فى سوريا وأعلن جنسيته الأمريكية.


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