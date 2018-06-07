أسعار النفط اليوم الخميس 7-6-2018 برنت يسجل 75.87 دولار للبرميل

أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 7-6-2018،حيث زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت إلى 75.87 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 65.03 دولار للبرميل.

ويأتى ارتفاع أسعار النفط فى ظل تراجع الصادرات من فنزويلا العضو فى أوبك لتعوض بعض الخسائر التى منيت بها فى الجلسة السابقة، وإن كانت زيادة جديدة فى الإنتاج الأمريكى ما زالت تؤثر سلبا على الأسواق، وفقا لما ذكره بعد التجار.

وتكافح فنزويلا العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتلبية التزامات الإمداد، حيث تنتظر عشرات الحاويات فى الموانئ لنقل النفط، وتنتظر الحاويات لتحميل أكثر من 24 مليون برميل من النفط الخام، وهى تقريبا نفس الكمية التى شحنتها شركة بي.دي.في.إس.إيه الحكومية فى أبريل بحسب ما أظهرته بيانات شحن.

وأزمة التكدس شديدة لدرجة أن الشركة الحكومية أبلغت بعض عملائها أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة مما يتيح لها تعليق العقود مؤقتا إذا لم يقبل العملاء بشروط جديدة للتسليم.

إدارة الطاقة: زيادة غير متوقعة فى مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضى

غير أن هناك مؤشرات على زيادة الإنتاج خارج أوبك، فقد ارتفع إنتاج الخام الأمريكى إلى مستوى قياسى جديد فى الأسبوع الماضى عند 10.8 مليون برميل يوميا، ليزيد 28 % خلال عامين أو بمعدل نمو شهرى نسبته 2.3 % فى المتوسط منذ منتصف 2016.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الأول من يونيو مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.وانخفضت مخزونات الخام فى مركز تسليم العقود الآجلة فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 955 ألف برميل.

وزاد معدل استهلاك الخام فى المصافى بمقدار 214 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات الإدارة، وارتفعت معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية.

وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضى بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 6.63 مليون برميل يوميا، وهبطت أسعار عقود النفط الأمريكى أكثر من دولار عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة.