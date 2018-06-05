وزير الزراعة: تشجيع فرص الاستثمار فى إنتاج اللقاحات البيطرية

كتب عز النوبى

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية تشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تطوير صناعة اللقاحات البيطرية ومنظومة تداولها، بما يساهم أيضاً فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر.

وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيولوجية البيطرية بالتنسيق من أجل إعداد دراسة ورؤية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وشدد البنا خلال الاجتماع الذى عقده بالوزارة للمعنيين فى هذا المجال على أهمية الاستعانة بكل الجهات المعنية بهذا الشأن والتنسيق معها، للتوافق حول رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في اللقاحات البيطرية، مع إعداد خطة لتطوير صناعة اللقاحات البيطرية في مصر بشكل فوري لتقليل حجم الاستيراد وفتح آفاق الاستثمار في اللقاحات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أن التوسع فى إنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية محلياً وتطوير منظومة الإنتاج والتداول، يعد هدفاً قوميا لدعم سبل تحقيق التنمية المتكاملة في مجالي الإنتاج الحيواني والداجني، لمواجهة الامراض والأوبئة والسيطرة عليها في وقت مبكر ضماناً لسلامة الثروة الحيوانية والداجنة، بما ينعكس أيضاً على سلامة وصحة المواطنين.