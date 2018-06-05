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وزير الخارجية الفلسطينى: الكويت قدمت كل الدعم لقضيتنا فى جميع المحافل

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:24 م
وزير الخارجية الفلسطينى: الكويت قدمت كل الدعم لقضيتنا فى جميع المحافل وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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أعرب وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، عن شكره وتقديره الكبيرين للكويت على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية فى جميع المحافل والمنابر الدولية، لاسيما من خلال مشروع القرار الأخير المقدم من الكويت فى مجلس الأمن بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينى، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت.

 


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