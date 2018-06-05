وزير الأوقاف: المساجد الكبرى تشهد نجاحًا كبيرًا لكفائة الدعاة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المساجد الكبرى مثل السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة تشهد نجاحا كبيرًا، وهى افضل المساجد هذا العام حيث يوجد بكل مسجد 3 أئمة أكفاء.

وأشار الوزير فى تصريحات على هامش احتفال الوزارة بفتح مكة بالسيدة نفيسة، أن مسجد عمرو بن العاص به أمامية أكفاء هم محمود الابيدى وأحمد عوض.

ولفت الوزير إلى أن مساجد الاوقاف البارزة تشهد جهدا كبيرا جعل المصلين يقبلون هذا العام على هذه المساجد بشكل كبير.

يذكر أن وزير الاوقاف عقد لقاءا مع أئمة السيدة نفيسة ورئيس القطاع الدينى.