وزير الأوقاف: الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بليلة القدر ويكرم 10من حفظة القرآن

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفال مصر بليلة القدر والذى تنظمه وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاحتفال بليلة القدر من الأيام المشهودة للوزارة على مدى تاريخها وذلك بتشريف رئيس الجمهورية لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وقال إن الرئيس السيسى سيكرم خلال احتفال هذا العام بليلة القدر، 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، منهم 9 من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها الوزارة كعادتها كل عام والتى خصصت لها الوزارة جوائز مالية بلغت مليون جنيه، حيث يحصل الفائز الأول على 150 ألف جنيه.

وأضاف وزير الأوقاف أن المكرم العاشر فى احتفال ليلة القدر هو من أوائل المسابقة المحلية لحفظة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة والتى نظمتها الوزارة هذا العام على مستوى الجمهورية باعتباره عام ذوى الاحتياجات الخاصة وفى إطار الاهتمام بهم وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.

وحول امكانية تكريم واعظات الأوقاف فى الاحتفال بليلة القدر أوضح وزير الأوقاف أن هذا الاحتفال السنوى مخصص لتكريم أوائل الفائزين فى المسابقات الدولية والمحلية من حفظة القرآن الكريم دعما لفهم القرأن معنى ومضمونا وتطبيقه فى سلوكنا والعمل بما فيه.

وأشار إلى أن تكريم الشخصيات العامة يكون فى احتفال الوزارة بذكرى المولد النبوى الشريف، فيما احتفال ليلة القدر لتكريم أوائل حفظة القرآن، وتابع بأن الوزارة تهتم كثيرا بالواعظات لدورهن الهام فى الخطاب الدعوى للنساء ودعم رسالتهن فى المساجد وتم هذا العام تخصيص لقاء حول تجربة واعظات الأوقاف ضمن ندوات ملتقى الحسين الفكرية طوال شهر رمضان.

وحول رؤية وزارة الأوقاف المقبلة فى ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع توليه مهامه لفترة رئاسة ثانية بالاهتمام ببناء الانسان، أعلن وزير الأوقاف أن الوزارة أعدت خطتها الدعوية التى تتفق مع الخطة الاستراتجية للدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وقال أن استراتيجية الوزارة تركز على مواصلة الجهود لتصويب الخطاب والفكر الدينى بالاهتمام بالقضايا الإنسانية والأخلاقية ودعم قيم العمل واتقانه والمواطنة والتعايش والتسامح ونبذ العنف والتصدى للفكر المتطرف المخالف لتعاليم الدين الإسلامى السمحة.

وتابع الوزير قائلا : "لدينا خطة استراتجية دعوية ثابتة ونعيد النظر فى برامجنا وفق أولويات المرحلة واحتياجات المجتمع" مشيرا إلى الاهتمام بالتدريب والتثقيف المستمرين ونشر الفكر المعتدل من خلال الخطب والدورس الدينية والملتقيات الفكرية على مدى العام وفى كل المحافظات، والاهتمام بالقيم التى تدعم نهضة المجتمع والاستفادة من مال الوقف مع الحفاظ على طابعه الشرعى والوقفى ومحاربة الفتاوى المضللة والشائعات التى تنال من أمن واستقرار المجتمع.

وجدد وزير الأوقاف التهنئة للرئيس السيسى بولايته الرئاسية الثانية والتى تعبرعن حب واجماع وتقدير الشعب المصرى كله للجهود والانجازات التى تحققت فى ولايته الأولى فى كل المجالات، متمنيا لسيادته المزيد من التوفيق لما فيه أمن واستقرار وازدهار وطننا العزيز.

وفيما يلى رابط الحوار...

https://youtu.be/f9v-uZ-5Ziw