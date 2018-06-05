وزارة البيئة: 30% من الأكياس البلاستيكية تضر بالكائنات البحرية

كتبت آية دعبس

قال محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، إن يوم البيئة العالمي بدأ الاحتفال به منذ، العام الماضى، وبدأت مصر فى إطلاق حملات للحد من استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الأكياس لما لها من أضرار على البيئة، نتيجة لأنها غير قابلة للتحلل، حيث يصل بعضها إلى 500 عام دون أن تتحلل، وتؤثر على المياه الجوفية والتربة، لافتا إلى أن 30% منها يصل إلى البحر مما يضر بالكائنات البحرية.

وأضاف شهاب، خلال كلمته باحتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى، أن الوزارة أطلقت المبادرة للحد من استخدام الاكياس البلاستيك، وإتاحة البديل كالاكياس الورقية، لافتا إلى أن البيئة فى مصر فى وضع أفضل من السابق، والدليل هو مؤشرات، قائلا: مثلا تلوث الهواء، وهو ناتج عن طبيعة الموقع الجغرافي لمصر، لدينا خطة طموحة فقد تم إنشاء شبكة لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية، ووصل عددهم الآن إلى 53 منشأة، مربوطين ربط لحظى بجهاز شئون البيئة".

وأوضح الدكتور حسام علام، ممثل «سيدارى»، أن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، بجانب الخسائر التى تمثلها فى الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج، مضيفا:" هذا بجانب حرق أغلبها بعد الاستخدام، كما يؤدى إلى حدوث وفيات، لذا لابد من إيجاد بدائل للشنط البلاستيكية، كالورق والاكياس الصديقة للبيئة، وتوجيه تكلفه تصنيع الأكياس البلاستيك، للصحة".