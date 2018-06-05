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وام: مدفعية التحالف العربى تستهدف معاقل الحوثيين بضواحى الحديدة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:58 م
وام: مدفعية التحالف العربى تستهدف معاقل الحوثيين بضواحى الحديدة اليمن
وكالات الأنباء
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قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء إن مدفعية التحالف العربى قامت باستهداف معاقل الحوثيين فى ضواحى الحديدة و تدمر تحصيناتهم فى ظل التقدم الميدانى الكبير باتجاه الحديدة.

يذكرأن، أفاد مصدر عسكرى يمنى بسقوط قتلى من ميليشيا الحوثى فى غارة جوية شنها التحالف العربى بقيادة السعودية استهدفت تجمعا لهم فى معسكر الجبانة التابع للدفاع الساحلى فى الحديدة شمال غربى اليمن.

وجاءت هذه الغارات بعد طلعات مماثلة استهدفت تجمعات الحوثيين فى مديرية باجل بالحديدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.

وأضاف المصدر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الجيش اليمنى قصفت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثى فى أشعاب فضحة، وفى نفس السياق استهدفت مقاتلات التحالف العربى - بعدة غارات - تجمعات ومواقع للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيات.


وفى محافظة البيضاء وسط اليمن ، لقى ما لا يقل عن 13 عنصراً من مليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب آخرون فى جبهة الملاجم، إلى جانب خسائر أخرى فى قصف مدفعى وغارات مركزة لطيران التحالف العربى.


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