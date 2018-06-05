نقابة المعلمين تشيد بمجهودات الداخلية فى ثانى أيام امتحانات الثانوية

كتبت آية دعبس

أجواء هادئة شهدتها لجان الثانوية العامة، فى ثانى أيام الامتحانات، التى أدى الطلاب بها امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء، عدا ما شهدته لجنة المعداوى الابتدائية بمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ، بعد محاولة مجموعة من الطلاب الغش، بالإضافة إلى استمرار شكاوى المعلمين من سوء وضع الاستراحات بالمحافظات.

شغب الطلاب لم يصل للمعلمين

وتابعت بدورها غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، الوضع فى لجان بيلا مؤكدة أن شغب الطلاب لم يصل للمعلمين.

وأوضح إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، أن هناك بعض أحداث الشغب من الطلاب بلجنة المعداوى الابتدائية بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ فى محاولة منهم للغش عن طريق إرهاب المعلمين، ولكن تمت السيطرة على الوضع.

وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتأذَ أحد من القائمين على الامتحانات من المعلمين، لافتا إلى أن الوضع طبيعى وأن تلك المشاكل وارد حدوثها خلال الامتحانات، مشيدا بتحركات وزارة الداخلية للسيطرة على الموقف وإعادة الاستقرار.

نقيب المعلمين يتابع غرف العمليات بالمحافظات

قال خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن غرف العمليات على مستوى 315 لجنة نقابية، و53 نقابة فرعية، تتابع عملية سير الامتحانات فى جميع محافظات الجمهورية، عن طريق التواصل والمتابعة بين غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة وغرف العمليات المنعقدة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية.

وأكد خلف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال اليوم الأول والثانى فى امتحانات الثانوية العامة لم تتلق غرف العمليات شكاوى خاصة بالتعدى على معلمين، خلال مشاركتهم بأعمال المراقبة فى اللجان، مشيرا إلى أن جميع الشكاوى ترتبط بالطلاب، جراء منعهم من الدخول بالحقائب الخاصة بهم للجان، وتليفوناتهم المحمولة، مؤكدا أن الوضع بالنسبة للمعلمين مازال جيدا حتى الآن.

شكاوى من سوء الاستراحات المخصصة للمعلمين بأسيوط

أكد عدد من المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات فى منفلوط بأسيوط، سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بهم، مشيرين إلى عدم وجود أسرة للنوم، ومراوح رغم حرارة الطقس، مما يدفعهم لترك الفصول والنوم فى الفناء الخاص بالمدرسة، ليقضوا الليل على مقاعد الطلاب، بجانب سوء نظافة دورات المياه، مستنكرين عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بإعدادها لهم، رغم أنهم سيقضون بها فترة تصل إلى 15 يوما.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، إذ يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، ويستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين



سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين

سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين



سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين



سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين



سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين



سوء تجهيزات الاستراحات الخاصة بالمعلمين