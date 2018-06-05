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نقابة الأطباء: الصحة تمنع غير الأعضاء من التعامل مع أجهزة الموجات فوق الصوتية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:05 م
نقابة الأطباء: الصحة تمنع غير الأعضاء من التعامل مع أجهزة الموجات فوق الصوتية الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتورة عبير مغاوري، مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، أصدرت قرارًا بمنع عمل غير الأطباء على أجهزة الموجات فوق الصوتية داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات.

وأضافت النقابة، فى بيان أن عبير مغاوري أكدت في المنشور الذي أرسلته لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات علي عدم السماح بتدريب غير الأطباء على أجهزة الموجات فوق الصوتية بالمستشفيات، ومنع نقل أجهزة الموجات فوق الصوتية الخاصة بقسم الأشعة إلى أي قسم آخر داخل المستشفى.

 وشددت مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة على مديرى ورؤساء أقسام الأشعة بالمستشفيات على تنفيذ التعليمات بدءاً من صدور القرار.

من ناحيتها، أشادت نقابة الأطباء، بالقرار وأكدت أنه قرار حاسم، لأنه من المعروف أن العمل على هذه الأجهزة هو مسؤولية الأطباء لأنه يحتاج لمن يستطيع أن يقرر رأي محدد في الدلالة الطبية، مشيرة إلى أن الجهاز لا يلتقط صورة ثابتة، ولكن الطبيب يفحص المكان كله، ويثبت الصور التي سيلتقطها على أكثر ما له دلالة طبية فى المنطقة.

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