نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، موقع الحريق الذى نشب فجر اليوم الثلاثاء فى أحد الفنادق وامتد إلى سبيل أم محمد على الأثرى بالأزبكية.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن كافة الجهود تتضافر لمساعدة الذين أضيروا جراء نشوب الحريق، الذى تم السيطره عليه ، مشيرا إلى أنه وجه بتشكيل لجنة لحصر لكافة المضارين وصرف أمتعة ووجبات إفطار وسحور واعانات مالية عاجلة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى وكذلك تجهيز أماكن للإيواء.



نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه (1)



نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه (2)



نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه (3)



نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه (4)



نائب محافظ القاهرة يتفقد سبيل أم محمد على الأثرى بعد حريقه (5)