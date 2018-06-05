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معمل أبحاث الشمس: مواقيت الصلاة قضية شرعية المرجع فيها دار الإفتاء

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:01 م
معمل أبحاث الشمس: مواقيت الصلاة قضية شرعية المرجع فيها دار الإفتاء المعهد القومى للبحوث الفلكية - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أصدر معمل أبحاث الشمس، بيانًا صحفيًا، منذ قليل، حول ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعى فى موضوع توقيت صلاة الفجر فى كل من القاهرة ومكة المكرمة خلال صيف عام 1439هـ/2018م، موضحًا أن ما أثير مؤخرًا فى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى عن الورقة المتداولة عن اختلاف ترتيب موعدى أذان الفجر بكل من القاهرة ومكة المكرمة خلال صيف عام 1439هـ/2018م نشر بالخطأ.

 

وأضاف، أن مواقيت الصلاة وتحديد أوائل الشهور قضية شرعية المرجع فيها دار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع هيئات ومؤسسات الدولة، ومنها دار الإفتاء المصرية التى تربطهم بها علاقات طيبة تظهر فى مظاهر متعددة، من أهمها التعاون فى رؤية الهلال وتحديد أوائل الشهور العربية، بالإضافة إلى التعاون البناء منذ عقود طويلة لخدمة الدين الحنيف، كما أنه لا يزال بينهما مشاريع بحثية واتفاقيات علمية فى النواحى المشتركة.

 

وأوضح المعمل، أنه مؤسسة بحثية علمية لا تألو جهدًا فى خدمة جميع مؤسسات الوطن، ولا تضن بجهود علمائها وباحثيها على أى مؤسسة من مؤسسات الدولة.

 


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