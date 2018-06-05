مجلس حقوق الإنسان الأممى يدعو واشنطن لتعليق سياسة فصل أسر المهاجرين

أ ش أ

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإدارة الأمريكية إلى التعليق الفورى لسياستها الخاصة بفصل الأطفال عن آبائهم بعد عبورهم الحدود الأمريكية- المكسيكية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن رفينا شيداسانى المتحدثة باسم المجلس، قولها، إن الولايات المتحدة تتبنى سياسة "عدم التسامح المطلق"، حيث قامت بفصل بعض العائلات بعد عبورهم الحدود، وهذا الفصل يعد بمثابة تدخل "تعسفى وغير قانونى" فى الحياة الأسرية، ويشكل "انتهاكا خطيرا" لحقوق الأطفال، كما شدد المجلس - فى بيان - أنه يجب ألا يتم أبدا اعتقال الأطفال لأسباب تتعلق بوضع الهجرة الخاص بهم أو بآبائهم، لافتا إلى أن الاحتجاز لا يصب أبدا فى صالح الأطفال ويشكل دوما انتهاكا لحقوقهم.