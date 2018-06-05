كلينتون: اعتذرت للعالم ولا أدين باعتذار خاص لمونيكا لوينسكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إنه بعد أكثر من عقدين وفى ظل حركة قوية لمناهضة التحرش الجنسى، قال الرئيس الأمريكى الأسبق بل كلينتون إنه لا يخطط للاعتذار بشكل خاص لمونيكا لوينسكى ودافع عن الطريقة التى تعامل بها مع هذا الجدل فى مقابلة ساخنة تم بثها مساء أمس الإثنين على قناة NBC الأمريكية.

وقال كلينتون ردا على سؤال عما إذا كان قد اعتذر لـ"لوينسكى" حول الفضيحة، إنه اعتذر للجميع فى هذا العالم، وأضاف أنه لم يتحدث معها أبدا، لكنه قال علنا فى أكثر من مناسبة إنه يشعر بالأسف، وهذا أمر مختلف تماما، فالاعتذار كان معلنا.

وعندما سئل إذا كان يشعر بأنه يدين لها باعتذار، قال كلينتون "لا.. لا أدين لها".

وأثناء توليه المنصب، أنكر كلينتون فى البداية أنه على علاقة بلوينسكى، لكن اعترف فيما بعد وقدم اعتذارا. وقد أدت هذه القضية إلى محاكمة لعزله أسفرت عن تبرئته فى النهاية. وقد عاد الجدل مرة أخرى فى السنوات الأخيرة مع محاولات هيلارى زوجة كلينتون للوصول إلى الرئاسة الأمريكية، وظهور لوينسكى مجددا كأحد النشطاء المناهضين للتسلط.