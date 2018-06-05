كريدى أجريكول: مصر لديها إمكانيات كبرى للنمو وسوق هامة للمجموعة

كتب – أحمد يعقوب

أعلن بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، مواصلة الخطط التنموية الطموحة للبنك التى تستهدف الريادة فى الاستدامة وتعزيز تواجد البنك وإفادته لعملائه، وللعاملين به والبيئة والمجتمع الذى هو جزء منه منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لديه إمكانيات ومقومات كبيرة، لافتًا إلى أهمية السوق المصرية للمجموعة الفرنسية.

وأشار فيناس إلى زيارة رئيس مجموعة كريدى أجريكول مؤخرا وتأكيده على دعم المجموعة لمواصلة نمو وتطوير البنك فى مصر انطلاقاً لاهمية مصر وامكاناتها الهائلة.

واستعرض فيناس الخطط ومنها افتتاح الشهر القادم فرع البنك فى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة والذى سيعد نموذجاً يحتذى به لانه سيقدم تجربة مصرفية فريدة تعتمد على تكنولوجيا متطورة وتصميم حديث يأخذ فى الاعتبار احتياجات العميل ومن اهمها السرعة والراحة.

وايمانا بأهمية الشمول المالى لتطوير المجتمع وتلبية احتياجاته وتماشيا مع مبادرة البنك المركزي، يوشك البنك على إصدار المحفظة الالكترونية banki Wallet بنكى والت" التى ستوفر وسيلة دفع جديدة آمنة وسهلة للعملاء الأفراد، وفى إطار تطوير الخدمات الالكترونية للشركات فقد قام البنك بإطلاق "بنكى بيزنس" banki Business وهى خدمات الانترنت البنكى المتطورة للشركات لتمكين الشركات من القيام بعمليات مصرفية كالتحويل والدفع من داخل شركاتهم.

جدير بالذكر أن كريدى أجريكول لديه قاعدة من الخدمات الالكترونية المتطورة banki by Credit Agricole والتى من بينها بنكى موبايل الذى يعتبر تطورا حقيقاً لتمكين العملاء من الوصول لحساباتهم فى أى وقت وكذلك للدفع وسداد الفواتير.

وأشار فيناس إلى رؤية وفلسفة البنك المجتمعية قائلا:" لدينا فلسفة مجتمعية تقوم على السعى وراء الاستدامة والتمكين من خلال مبادرات تنموية ومجتمعية طموحة تستهدف إحداث تأثيرات إيجابية فى المجتمع والعمل على تمكين الفئات الأكثر احتياجاً. ويشهد شهر رمضان العديد من المبادارت ومنها تمكين سيدات عزبة خيرالله وهى احدى المناطق التى يعمل البنك على تطويرها. بالاضافة إلى توزيع شنط رمضان لحوالى 5000 اسرة وملابس للعيد للايتام.

جدير بالذكر، أن البنك لديه العديد المبادرات فى مجال التعليم والمدارس المجتمعية، قام البنك برعاية 191 مدرسة مجتمعية فى صعيد مصر لحوالى 6000 طالب وطالبة، فضلا عن إنشاء 5 مدارس جديدة فى محافظة أسيوط. كما بدأ البنك مشروع توصيل المياه النقية للمنازل المعدومة فى صعيد مصر فى 2013 ب 500 منزل وصل إلى 3000 منزل.

واستطرد العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر قائلا:" نؤمن فى كريدى أجريكول مصر بأهمية المسئولية المجتمعية ونراها التزاماً وواجباً نحو المجتمع الذى نعمل فيه، ومن هذا المنطلق، قمنا باطلاق مؤسسة كريدى أجريكول للتنمية التى تعد خطوة جديدة فى تاريخ البنك لإرساء قواعد الاستدامة وتعظيم دوره فى مجال المسئولية المجتمعية".