قتلى وجرحى حوثيون فى غارات جوية للتحالف العربى على ساحل الحديدة اليمنى

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أفاد مصدر عسكرى يمنى بسقوط قتلى من ميليشيا الحوثى فى غارة جوية شنها التحالف العربى بقيادة السعودية استهدفت تجمعا لهم فى معسكر الجبانة التابع للدفاع الساحلى فى الحديدة شمال غربى اليمن.

وجاءت هذه الغارات بعد طلعات مماثلة استهدفت تجمعات الحوثيين فى مديرية باجل بالحديدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم.



وأضاف المصدر، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الجيش اليمنى قصفت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثى فى أشعاب فضحة، وفى نفس السياق استهدفت مقاتلات التحالف العربى - بعدة غارات - تجمعات ومواقع للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف المليشيات.



وفى محافظة البيضاء وسط اليمن ، لقى ما لا يقل عن 13 عنصراً من مليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب آخرون فى جبهة الملاجم، إلى جانب خسائر أخرى فى قصف مدفعى وغارات مركزة لطيران التحالف العربى.