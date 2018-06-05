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فيينا تتزين لاستقبال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - صور

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:13 م
فيينا تتزين لاستقبال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - صور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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انتشرت فى شوارع العاصمة النمساوية فيينا أعلام روسيا وصور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استعدادا لزيارته اليوم.

وتأتى الزيارة بمناسبة مرور 50 عاما على بدء إمدادات الغاز من الاتحاد السوفيتى السابق إلى هذه الدولة الأوروبية.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس الروسى مباحثات مع الرئيس الفدرالى للنمسا، ألكسندر فان دير بالين، والمستشار الفدرالى النمساوى، سيباستيان كورتس، حيث ستتم مناقشة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية.

وأفاد السفير الروسى لدى فيينا، دميترى لوبينسكلا، أمس الاثنين بأن عددا من الوثائق أبرزها فى مجال الاقتصاد ستوقع خلال زيارة الرئيس بوتين، كما سيلتقى الرئيس بوتين رجال أعمال من النمسا.

بدوره صرح مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، بأن شركتى الطاقة الروسية "غازبروم والنمساوية "أو أم في"، تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاقية تعاون حتى العام 2040، والتى تتناول أساسا إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.

رفع العلم الروسى
رفع العلم الروسى
جانب من رفع العلم الروسى
جانب من رفع العلم الروسى
صور بوتين تزين شوارع فيينا
صور بوتين تزين شوارع فيينا
جانب من صور بوتين
جانب من صور بوتين
صور الرئيس الروسى فى فيينا
صور الرئيس الروسى فى فيينا
فتاة نمساوية أمام صور بوتين
فتاة نمساوية أمام صور بوتين
العلم الروسى فى فيينا
العلم الروسى فى فيينا
جانب من الاحتفالات باستقبال بوتين
جانب من الاحتفالات باستقبال بوتين
مواطنو النمسا قبل زيارة بوتين
مواطنو النمسا قبل زيارة بوتين

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