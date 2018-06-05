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فرنسا: لا نعتقد أن بريطانيا ستطور نظام ملاحة لمنافسة مشروع جاليليو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:16 ص
فرنسا: لا نعتقد أن بريطانيا ستطور نظام ملاحة لمنافسة مشروع جاليليو الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (رويترز)
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أظهرت وقائع جلسة اجتماع بين وزيرة دولة فرنسية ونواب فى البرلمان أن فرنسا لا تعتقد أن بريطانيا ستطلق نظاما منافسا لمشروع جاليليو للملاحة عبر الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبى.

وأصبح الجدل بشأن جاليليو الذى ينافس نظام تحديد المواقع الأمريكى العالمى (حى.بى.إس) نقطة شائكة فى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بعد أن اتهمت لندن الاتحاد باستبعاد الشركات البريطانية من المشروع.

ونشرت وقائع الجلسة أمس الاثنين، وجاء فيها أن وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالاقتصاد دلفين جيني-ستيفان قالت لنواب فرنسيين فى الاجتماع الذى عقد فى 17 مايو أيار وتناول خروج بريطانيا من الاتحاد "ظهرت فى الآونة الأخيرة تصريحات أو مواقف مفاجئة تتعلق بجاليليو".

وأضافت "بالنظر إلى تكلفة البرنامج والاستثمار الذى ينطوى عليه، وهو حوالى عشرة مليارات يورو، نعتقد أن من الصعب تصور أن بإمكانهم المضى قدما فى هذا السبيل بمفردهم".

وصدر التكليف بإنجاز مشروع جاليليو فى 2003 ومن المقرر الانتهاء منه عام 2020.

وفى الشهر الماضى قال أحد الخبراء إن تكلفة أى نظام منافس قد تصل إلى نحو ثلاثة مليارات جنيه استرلينى (أربعة مليارات دولار).

وسئلت جيني-ستيفان عن تهديدات لندن بسحب تصاريح شركات بريطانية للعمل فى المشروع فقالت "أرى فى ذلك حيلة تفاوضية بهدف فتح محادثات ليس أكثر".

 


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