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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:57 م
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فرنسا تدين بشدة الهجوم على بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية إفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:20 م
فرنسا تدين بشدة الهجوم على بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية إفريقيا الوسطى لودريان وزير الخارجية الفرنسى
أ ش أ
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أدانت فرنسا بشدة اليوم الثلاثاء الهجوم الذى استهدف بعثة الأمم المتحدة فى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى (ميونسكا)؛ مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة سبعة آخرين ضمن القبعات الزرقاء من القوات التنزانية.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها - عن تعازيها لأسرة الجندى القتيل والسلطات التنزانية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت عن دعمها الكامل لقوات الأمم المتحدة التى تدفع ثمنا باهظا لأداء مهمتها، مذكرة بأن الهجمات ضد القبعات الزرقاء قد ترقى الى جريمة الحرب، داعية الى احالة المسؤولين عنها للمحاكمة.

كما شددت على ضرورة أن تتوقف المجموعات المسلحة فى بانجى وسائر البلاد عن أى أشكال من العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار وأن تلقى السلاح للانخراط دون تأخير أو شرط فى عملية السلام.


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