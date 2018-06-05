فرار 180 سجينا على الأقل بعد الهجوم على سجن فى نيجيريا

باوتشى (رويترز)

قال وزير ومسؤول فى إدارة السجون اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 180 سجينا فروا من سجن فى مدينة مينا النيجيرية بعد تعرضه لهجوم.

وهاجم مسلحون السجن الخاضع لحراسة أمنية متوسطة فى المدينة الواقعة فى ولاية النيجر بوسط البلاد يوم الأحد فى حوالى الثامنة مساء.

وقال وزير الداخلية النيجيرى عبد الرحمن دابازو إنه تم القبض على 30 سجينا بينما فر 180 آخرون. وقال مسؤول فى إدارة السجون إن عدد الفارين قد يكون أكبر من ذلك.

وقال ربيع شعيب المتحدث باسم إدارة السجون النيجيرية "تم القبض على 30 من بين 219 سجينا هاربا" وهو ما يعنى أن 189 سجينا ما زالوا هاربين.

تتعرض السجون لهجمات بشكل متكرر فى البلد الواقع فى غرب أفريقيا الذى يواجه تحديات أمنية تشمل عمليات خطف وانتشار السلب والتشدد الإسلامى والعنف المحلى بين المزارعين والرعاة بسبب النزاع على حقوق الرعى.

وقالت سلطات السجون إنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم والفرار.

وفاز الرئيس محمد بخارى فى الانتخابات فى عام 2015 وكان أحد أسباب ذلك تعهده بتحقيق الأمن فى نيجيريا. ويخطط للفوز بفترة رئاسية ثانية فى انتخابات تجرى فى فبراير شباط المقبل.