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على المصيلحى يعين أحمد حسانين رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:34 م
على المصيلحى يعين أحمد حسانين رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية د. على المصيلحى
كتب مدحت وهبة
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أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء أحمد حسانين، رئيسًا للشركة للقابضة للصناعات الغذائية لرئيس الشركة السابق المتهم فى قضية الرشوة.
 
يذكر أن اللواء أحمد حسانين، من ذوى الخبرة ولديه خبرة كبيرة فى إدارة الشركات، حيث تولى رئاسة الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين منذ عدة سنوات، ثم شغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشهد له بالكفاءة، وقام بتقديم استقالته خلال مجلس إدارة الشركة منذ عامين وتم تعيينه ظهر اليوم ليتولى منصب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة واعتماد القرار.
 
 

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وزير التموين

المصيلحى

احمد حسانين

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