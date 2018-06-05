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عبد المحسن سلامة: افتتاح أكبر مركز تدريب للصحفيين عقب عيد الفطر

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:16 م
عبد المحسن سلامة: افتتاح أكبر مركز تدريب للصحفيين عقب عيد الفطر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيتم افتتاح أكبر مركز تدريب للصحفيين عقب عيد الفطر المبارك بمقر نقابة الصحفيين، مضيفا أن إنشاء مركز التدريب يعد من أهم الإنجازات التى حدثت منذ إنشاء مبنى نقابة الصحفيين.
 
وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن افتتاح مقر المركز حدث راقٍ، موضحا أن عددا من الصحفيين العرب تفقدوا المركز خلال الأسبوع الماضى، وخرجوا مبهورين بهذا الإنجاز الضخم.
 
وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين،أن مركز التدريب سيكون مختصا بتدريب وتأهيل الصحفيين وغير الصحفيين وطلبة الجامعة والإعلاميين.
 
 
 

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