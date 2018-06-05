عامل يقتل نجل زوجته لتشاجره مع والدته بكفر الزيات

الغربية - عادل ضرة

تمكن الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، باشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عامل بعد قيامه بطعن نجل زوجته بمطواه وإصابته بجرح نافذ بالقلب ووفاته بسبب قيام القتيل بالتشاجر مع والدته.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول "ف.ع.م" جثة هامدة لمستشفى كفر الزيات.

وتوصلت تحريات الرائد احمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين والدته مشاجرة، قام على اثرها زوج والدته بطعنه بمطواة بالقلب ولقى مصرعه فى الحال، تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامه للتحقيق.