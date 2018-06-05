طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الاقتصاد والإحصاء

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم التى بدأت أول أمس الأحد، حيث يؤدى اليوم الثلاثاء الطلاب امتحان مادتى الإقتصاد والإحصاء.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية سيقومون بأداء الامتحان فى مادتي الاقتصاد، والإحصاء، بإجمالي 559,546 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية موزعين على 1777 لجنة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن المادتين لا تضاف لمجموع الطالب ولكنهم مادتى نجاح ورسوب، مؤكدا على الطلاب التركيز وعدم ضياع الفرصة وعليهم مراجعة ومذاكرة المادتين بشكل يحقق لهم النجاح.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.