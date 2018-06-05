video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:36 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة على البؤر الإجرامية بالجيزة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:52 م
ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة على البؤر الإجرامية بالجيزة أسلحة نارية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 180 حكما قضائيا.

 

كما أسفرت الحملة التى استهدفت عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية، تحرير 98 قضية تموينية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وإزالة 330 مخالفة تعد وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيلوتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 33 قطعة سلاح نارى غير مرخص فى حملات أمنية

أخبار الحوادث

أخبار مصر

حملة أمنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة