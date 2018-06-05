ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة على البؤر الإجرامية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 180 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية، تحرير 98 قضية تموينية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وإزالة 330 مخالفة تعد وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.