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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:01 م
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صور.. ماكرون يحذر من خطر "نزاع" بعد إعلان إيران خطة لزيادة تخصيب اليورانيوم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:50 م
صور.. ماكرون يحذر من خطر "نزاع" بعد إعلان إيران خطة لزيادة تخصيب اليورانيوم اجتماع ماكرون ونتنياهو
أ ف ب
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حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء جميع الأطراف من "تصعيد" قد يؤدى إلى اندلاع "نزاع" بعدما أعلنت إيران خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وقال ماكرون إثر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "ادعو الجميع الى الحفاظ على استقرار الوضع وعدم الانجرار لهذا التصعيد لانه سيؤدى إلى أمر واحد، النزاع"، موضحا أن ما أعلنته طهران لا يعنى أنها خرجت من إطار اتفاق 2015 حول برنامجها النووى.

اجتماع ماكرون ونتنياهو
اجتماع ماكرون ونتنياهو

 

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو

 

نتنياهو والرئيس الفرنسى
نتنياهو والرئيس الفرنسى

 

نتنياهو وماكرون
نتنياهو وماكرون

 


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