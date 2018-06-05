صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالعباسية

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد القاهرة بحي العباسية التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التأمين والهدوء والانضباط الذى ساد الامتحانات، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة التزام الإدارة بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية.

وشدد خلال جولته باللجان - على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لمساعدتهم على أداء امتحانهم في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بمعاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة وتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان، والتصدي للغش وكافة طرقه وأساليبه، ومنعه منعاً باتاً، حتى يأخذ كل طالب حقه، مشيرا إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات باتت منحصرة الآن في أضيق الحدود، وذلك بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي تدمر مستقبل أبنائنا الطلاب.

رافقه خلال الجولة الشيخ أيمن عبد الغني، الوكيل الشرعي لمنطقة القاهرة الأزهرية، الذي أوضح أن لجنة معهد القاهرة تضم ١٥ لجنة للقسم العلمى و١١ للقسم الأدبي، مشيرا إلى أن اللجنة تضم طلاب معاهد القاهرة الثانوي وعثمان ماهر ومصر القديمة إضافة لطلاب معهد حسن أبو بكر.