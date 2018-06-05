صور.. ختام بطولة الدورى الرياضى لأبناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن

كتب مدحت وهبة

اختتمت أمس الإثنين، فعاليات الدورى الرمضانى لدور رعايته الايتام "حلم البطولة "، الذى نظمته مبادرة (بينا ) إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى على مرحلتين بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وتوج بها فريق دار الموحدين بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وعميد لاعبى العالم كابتن أحمد حسن والإعلامى إبراهيم فايق.

وشارك فى الدورى الرمضانى لأطفال دور الرعاية الذى أقيم تحت شعار حلم البطولة حوالى 50 دار للايتام حوالى 250 لاعب من أبناء الدور تتراوح أعمارهم مابين 12 إلى 18 عام تنافسوا فى أكثر من 30 مباراة.

حيث تمت التصفيات فى مرحلتها الأولى على ملاعب دار الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية فيما أقيمت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد تصفيات المرحلة الثانية على ملعب دور التربية بالجيزة.

وأقيمت المباراة النهائية على ملاعب مركز شباب الجزيرة بين فريق دار الموحدين وفريق دار عبد الحليم محمود من الإسكندرية ونجح فريق الموحدين في حسم اللقب بهدف نظيف.

من جانبها، أبدت غادة والى وزيرة التضامن سعادتها الشديدة بمستوى التنظيم ومستوى اللاعبين المشاركين فى البطوله والروح الرياضيه التى تمتعوا بها وقامت بتكريم الفائزين وقررت والي صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لصاحب المركز الأول و وألفين جنيه لصاحب المركز الثاني وألف جنيه للمركز الثالث.

من جهته، قدم أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق الشكر إلى وزارة التضامن على دعمها لهذه الفكرة نظرا لما تمثله كرة القدم فى حياة لجميع الأجيال وان استغلال كرة القدم والرياضة بشكل عام لترسيخ القيم الإيجابية فى نفوس الاطفال فى دور الايتام وتعليمهم المنافسة الشريفه والروح الرياضية ، داعيا الجمعيات إلى تبني هؤلاء اللاعبين وتنظيم البطولة على مدار العام وليس فقط في شهر رمضان

كما أعرب الاعلامى إبراهيم فايق عن سعادته بهذه البطولة قائلا "إن هذا المجهود ليس جديدا على وزارة التضامن معربا عن أمنيته في أن تتعاون الوزارة مع وزارة الشباب في تنظيم هذه البطولات بشكل دوري وعلى مدار العام.



ختام بطولة الدورى الرياضى لابناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن (1)



ختام بطولة الدورى الرياضى لابناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن (2)



ختام بطولة الدورى الرياضى لابناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن (3)



ختام بطولة الدورى الرياضى لابناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن (4)



ختام بطولة الدورى الرياضى لابناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن (5)



ختام بطولة الدورى الرياضى لابناء دور رعاية الأيتام بحضور وزيرة التضامن (6)