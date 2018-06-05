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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:11 ص
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صور.. "الزراعة" تكثف لجانها المرورية لمكافحة آفة القطن بالمحافظات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:00 ص
صور.. "الزراعة" تكثف لجانها المرورية لمكافحة آفة القطن بالمحافظات القطن
كتب عز النوبى
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تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من لجانها المرورية واتخاذ جميع إجراءاتها الاحترازية لمكافحة آفة القطن الموسم الصيفى الحالى، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاج من القطن المصرى، وهى خطة الوزارة لعودة "الذهب الأبيض" لعرشه، حيث تمت تغطية احتياجات المحافظات من مستلزمات المكافحة المتكاملة من المصائد المائية البلاستيك والشيتات الوراثية، لجميع المساحات المستهدف زراعتها.
 
وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتم حاليا تكثيف لجان المكافحة للمرور على زراعات القطن لمكافحة افة القطن أن وجدت، خاصة بعد توفير جيمع مستلزمات المكافحة المتكاملة من كبسولات الجاذبات الجنسية المختلفة لموسم القطن، ويتم دوريا مراجعة الكميات المستلمة من المركبات المكافحة لآفة القطن بالتنسيق مع المعمل المركزى للمبيدات والجمعية التعاونية الزراعية العامة ومخازن الاستلام والجهات الأخرى ذات الصلة.
 
وأكد "السباعى"، أن توفير جميع مبيدات آفة القطن ومستلزمات المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحات التى يتم زراعتها من القطن الموسم الحالى، وضرورة الاعتماد على المبيدات الحيوية كأساس للمكافحة وكذا المكافحة الحيوية لتقليل الاعتماد على المبيدات، بالاضافة إلى المتابعة الدورية والتفتيش الفنى بتوفير آلات الرش بأنواعها بجميع المحافظات والتأكيد على جهازيتها، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها زيادة الإنتاجية وعودة الذهب الأبيض لعرشه.
 

 


 


 


 


 

 


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