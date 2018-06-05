صور.. البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة عل الدخل

كتبت - نور على - تصوير حازم عبد الصمد

وافق مجلس النواب من حيث المبدا خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة عل الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال الدكتور على عبد العال إن شروع القانون ياتى لتخفيف العبء على المواطنين محدودى الدخل.

وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى: الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% من قيمة الضريبة المستحقة بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.







































