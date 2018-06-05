صور.. الآلاف فى التشيك يتظاهرون ضد رئيس الوزراء للمطالبة بحرية الإعلام

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر عشرات الآلاف فى العاصمة التشيكية براغ، اليوم الثلاثاء ضد الرئيس التشيكى والحكومة التشيكية للمطالبة بحرية الإعلام.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة رئيس الوزراء رافضين التدخل الحكومى للسيطرة على دور الإعلام والتدخل فى المحتوى الإعلامى المقدم .

يذكرأن، تزينت سماء العاصمة التشيكية براج ،الأحد الماضى بالألعاب النارية ذات الألوان الزاهية، والنافورات التى زينت نهر نافلتا، احتفال بمرور مائة عام على استقلال البلاد.

وحرص رجال الإطفاء على رش المياه المزينة بالألوان فى نهر فلتافا المشهور فى العاصمة التشيكية، احتفالا بذكرى الاستقلال.

وجاء إعلان استقلال تشيكوسلوفاكيا عام 1918 عن الإمبراطورية النمساوية المجرية فى نهاية الحرب العالمية الأولى، بعد عام 1933 ظلت جمهورية تشيكوسلوفاكيا الدولة الديموقراطية الوحيدة الموجودة فى وسط وشرق أوروبا فى حين كانت الدول الأخرى تخضع لأنظمة سلطوية أو استبدادية.



الآلاف فى التشيك يتظاهرون ضد رئيس الوزراء للمطالبة بحرية الإعلام



جانب من الاحتجاجات فى التشيك



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات