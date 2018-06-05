شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا كقائم بتسيير الأعمال

كتبت هند مختار

يرأس المهندس شريف إسماعيل، القائم بتسير أعمال الحكومة لحين تعيين رئيس وزراء جديد بعد تقديمه استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الأوضاع والملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دورى على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بادراج ديونها وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظاً على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط فى اقتضائه من المدينين.