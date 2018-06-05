video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تقدم الحكومة باستقالتها..

شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا كقائم بتسيير الأعمال

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:54 م
شريف إسماعيل يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا كقائم بتسيير الأعمال المهندس شريف إسماعيل
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
يرأس المهندس شريف إسماعيل، القائم بتسير أعمال الحكومة لحين تعيين رئيس وزراء جديد  بعد تقديمه استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الأوضاع والملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
 
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دورى على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بادراج ديونها وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظاً على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط فى اقتضائه من المدينين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يكلف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

شريف إسماعيل يتقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسى

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

استقالة الحكومة




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة