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سنغافورة تصدر ميدالية "السلام العالمي" بمناسبة قمة ترامب -كيم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:30 م
سنغافورة تصدر ميدالية "السلام العالمي" بمناسبة قمة ترامب -كيم صورة لعملة تذكارية تم اصدارها بمناسبة القمة - أرشيفية
رويترز
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كشفت سنغافورة اليوم الثلاثاء النقاب عن ميدالية تذكارية جديدة قبيل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل بين زعيمى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي تستضيفها المدينة. وتحمل الميدالية عبارة "السلام العالمى" بحروف كبيرة على جانب واحد.

والاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيكون الأول على الإطلاق بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكى في السلطة. وبعد حرب كلامية استمرت شهورا يهدف الاجتماع لبدء حوار بشأن إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية إن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام على جهوده لإنهاء المواجهة.

وكشف البيت الأبيض الشهر الماضي النقاب عن إصدار عملات بمناسبة القمة بعد أن ألغاها ترامب يوم 24 مايو، معللا ذلك بالعداء "المعلن" الذي تبديه كوريا الشمالية. ولكن غير ترامب رأيه بعد ذلك، وأعلن أن القمة ستنعقد.

وتميل سنغافورة، وهي دولة صغيرة في جنوب شرق آسيا تربطها علاقات طيبة بالشرق والغرب على حد سواء، لاتخاذ موقف محايد وتصور نفسها باعتبارها المعادل لسويسرا في المنطقة.

واستضافت سنغافورة في عام 2015 اجتماعا تاريخيا بين زعيمي تايوان والصين كان الأول منذ انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية عام 1949 ولجوء القوميين للجزيرة.

ولم يتأكد بعد المكان الذي ستعقد فيه قمة ترامب وكيم لكن سنغافورة أعلنت منطقة حدث خاص تشمل وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية وعدة فنادق كبرى منها فندق شانجري-لا.

 

 


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