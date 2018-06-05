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سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:19 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية بانجو - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "موسى.م.س"، 26 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز القصاصين وبحوزته 6 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 14 كيلو جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "رأفت.ز.م" 24 عامًا عاطل ومقيم محافظة أسيوط، بحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "سليمان.م.س" 33 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 10 لفافات صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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