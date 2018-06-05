سفير مصر بأنجولا يستضيف جيلبرتو للترويج لمشاركة منتخب مصر بكأس العالم

كتب أحمد جمعة

فى إطار مساعى السفارة المصرية فى أنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية بين مصر وأنجولا، استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر فى أنجولا، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة المصرية فى العاصمة لواندا لاعب كرة القدم الأنجولى الشهير ونادى الأهلى السابق جيلبرتو سيباستياو أمارال الذى تم تعيينه مؤخرا من قبل التليفزيون الأنجولى للتعليق على مبارايات كرة القدم لكأس العالم 2018 فى روسيا.

وحرص السفير المصرى فى أنجولا خلال اللقاء على إبراز اهتمام مصر بدعم اللاعب الأنجولى المذكور لما يتمتع به من مكانة شعبية كبيرة فى أنجولا على الساحات الرياضية والتليفزيونية المختلفة، كما نقل السفير المصرى اهتمام الشعب المصرى بالحصول على دعم الشعب الأنجولى للفريق المصرى المشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى ستقام فى روسيا الشهر الجارى.

ومن ناحيته، أعرب اللاعب الأنجولى عن سعادته بدعم الفريق الوطنى المصرى والاهتمام به خاصة بإبراز دور اللاعب الوطنى محمد صلاح الذى حاز على إعجاب الشعب الأنجولى والقارة الافريقية وفقا لتقديره.

وقد قام السفير المصرى فى نهاية اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتسليمه فانلة فريق المنتخب الوطنى المصرى للاعب الشهير محمد صلاح.