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سطو مسلح بنهار رمضان على أموال شركة بالسويس وشجاعة ولاد البلد تنقذ الموظف

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:27 م
سطو مسلح بنهار رمضان على أموال شركة بالسويس وشجاعة ولاد البلد تنقذ الموظف سطو مسلح
السويس- سيد نون
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قام مسلحون بالسطو المسلح على موظف بإحدى شركات التوكيلات الملاحية بالسويس أمام المارة بشارع الشهداء من أجل سرقة مبلغ مالى 100 ألف جنيه، كانت بحوزته لإيداعها بأحد البنوك الذى يقع مقرة بالشارع، وأصيب الموظف بجروح قطعية عميقة ونقل إلى المستشفى.

 

ونجح الأهالى من المارة بالشارع فى التصدى للصوص وتم القبض على أحد اللصوص ونجح لص آخر فى الهرب وبحوزته 20 ألف جنيه من المبلغ المالى الذى كان بحوزه الموظف ولم ينجح اللص فى سرقة المبلغ بالكامل من الموظف قبل هروبه.

 

وقام الأهالى بتسليم اللص المضبوط إلى شرطة النجدة التى قامت بتسليمه إلى قسم شرطة السويس، وانتقل ضباط قسم شرطة السويس بالانتقال إلى موقع الحادث.

 

وتم تحرير محضر رسمى رقم 2833 جنح السويس وتم القبض على أحمد حمدى فاروق من محافظة المنيا مقيم بكفر أحمد عبده وهناك لص هارب من محافظة المنيا أيضا يدعى نادى احمد رفعت مقيم بكفر كامل.

 

وقال الموظف المصاب أحمد عاطف بالمحضر المحرر، أنه فى نهار رمضان ظهرا وعلى مرأى ومسمع من المارة حيث قام اللصوص بمراقبتى حين خروجى من مكان عملى لإيداع مبلغ 100 ألف جنيه ببنك قناة السويس بنفس الشارع وقبل دخولى البنك فوجئت بشخصين من خلفى يقومون بطعنى بسلاح أبيض فى ظهرى وساقى وتهديدى بفرد خرطوش.

 

وأكد الموظف، امتنعتعن تسليمهم ظرف النقود وقمت بالصراخ مستنجدا بالمارة فيقوم اللصوص بمحاولة الهرب واطلاق نيران خرطوش بالهواء فيقوم اهالى السويس بالقبض على واحد منهم قبل استقلاله الدراجة البخارية ويهرب الاخر ومعه 20 ألف جنيه بسبب وقوع الحافظة المليئة بالنقود بوسط الشارع.

 

وكشف مصدر أمنى بالسويس، أن ضباط الشرطة حددوا موقع هروب المتهم الثانى بالقضية، وأنه جارى ضبطه عن طريق ضباط الشركة بالقسم.


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