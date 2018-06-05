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زعيم الاتحاد السوفيتى السابق يؤكد ضرورة سرعة التحضير لقمة بين ترامب وبوتين

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:30 م
زعيم الاتحاد السوفيتى السابق يؤكد ضرورة سرعة التحضير لقمة بين ترامب وبوتين زعيم الاتحاد السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف
أ ش أ
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أكد زعيم الاتحاد السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف، اليوم الثلاثاء، ضرورة بدء تحضيرات على الفور لعقد قمة أمريكية - روسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن جورباتشوف، قوله، إن "من غير الطبيعى على الإطلاق أن الرئيسين لم يخوضا أية مفاوضات كاملة"، مضيفا "أهدرنا عام 2017 ونصف هذا العام تقريبا، نحتاج للحاق بما فاتنا"، جاء ذلك فى كلمة مكتوبة لآخر زعماء الاتحاد السوفيتى، إلى المشاركين فى المؤتمر الدولى بمؤسسة جورباتشوف لإحياء الذكرى السنوية الـ30 للزيارة التاريخية للرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان إلى موسكو.

 

 


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