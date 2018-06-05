رئيس وزراء إيطاليا الجديد يؤيد الانفتاح على روسيا وإعادة نظر العقوبات ضدها

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أكد رئيس الوزراء الإيطالى الجديد جوزيبى كونتى، أن بلاده ستكون من دعاة الانفتاح على روسيا ووقف العقوبات ضدها، وفى خطابه أمام مجلس الشيوخ الإيطالى قبيل التصويت بالثقة لحكومته، الثلاثاء، أضاف كونتى، "سنكون من مناصرى الانفتاح على روسيا، التى عززت دورها الدولى فى مختلف الأزمات الجيوسياسية فى السنوات الأخيرة".

وقال كونتى - فى خطابه الذى أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - "اليوم نقدم أنفسنا لكم لطلب الثقة، ليس فقط فى الفريق الحكومى، ولكن أيضا فى مشروع تغيير إيطاليا، والمصاغ رسميا فى شكل عقد بين الحزبين السياسيين اللذين يشكلان الأغلبية البرلمانية"، موضحا أن حكومته ليست خجلة من وصفها بالشعبوية والمناهضة للنظامية. وقال "إذا كانت الشعبوية هى موقف الإنصات لاحتياجات الناس، فنحن نتبناها".

وأضاف أن حكومته، المشكلة بتحالف بين حركة "5 نجوم" وحزب "الرابطة"، ستضع نهاية للتربح من محنات اللاجئين، من خلال القضاء على الأعمال التى يتربح أصحابها من استغلال تدفق اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال "زادت بشكل غير متناسب تحت عباءة التضامن الزائف" مع اللاجئين، على حد تعبيره.

من جانب آخر، أوضح كونتى أن حكومته تسعى للمساعدة فى تغيير العلاقات الغربية مع روسيا. وقال "ننوى التأكيد مجددا على اقتناع بلدنا بانتمائها إلى التحالف الأطلنطي، مع كون الولايات المتحدة حليفا خاصا"، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن حكومته ستكون "مروجة للانفتاح على روسيا، التى عززت دورها الدولى فى العديد من الأزمات الجيو/ سياسية خلال السنوات الأخيرة، وتابع "سنكون مروجين لمراجعة نظام العقوبات (على روسيا)، بدءا من تلك التى تخاطر بصلب المجتمع المدنى الروسى"، ومن المفترض أن يصوت مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم على منح الثقة لحكومة كونتي، على أن يجرى مجلس النواب (الغرفة الدنيا) تصويتا مماثلا، غدا الأربعاء.